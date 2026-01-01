Aus dem Rahmen

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Karl Hohenlohe begibt sich einmal monatlich auf Entdeckungstour in renommierten Institutionen sowie kleinen Museen und interessanten Ausstellungen. Vom burgenländischen Schloss Esterházy über die Albertina, die Swarovski Kristallwelten bis zum Bestattungsmuseum ist alles vertreten. Manchmal führt es Hohenlohe auch in internationale Gefilde – nach Abu Dhabi zum Louvre in der Wüste zum Beispiel oder ins prunkvolle Fürstentum Liechtenstein, wo Fürst Hans-Adam II. Karl Hohenlohe persönlich in seinem Schloss in Vaduz in Empfang nahm.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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