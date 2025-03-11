Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Rahmen: Die Geschichte des Brotes

ORF IIIStaffel 1Folge 7vom 11.03.2025
45 Min.Folge vom 11.03.2025

Für Aus dem Rahmen begibt sich Karl Hohenlohe auf eine spannende Reise durch die jahrtausendealte Kultur der Brotherstellung. Warum mussten manche Bäcker eine Schandmaske tragen? Was hatte es mit dem Bäckerschupfen auf sich? Und warum war Brot einst ein politisches Machtinstrument? Von der Jungsteinzeit über die Römer und das Mittelalter bis in die Gegenwart erzählen mehr als tausend Objekte im sogenannten Paneum die faszinierende Geschichte dieses Grundnahrungsmittels. Wie der Alltag eines Bäckers in einer traditionellen Bauernmühle ausgesehen hat, und wie Mühlensteine gewonnen und bearbeitet wurden zeigt ein Besuch im Mühlensteinmuseum in Perg. Bildquelle: ORF/Clever Contents

