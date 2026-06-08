Trichtern, Tanken, Tutto GasJetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 1: Trichtern, Tanken, Tutto Gas
72 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Zwischen Strand, Spritzpistolen voller Hochprozentigem und spontanen Instagram-Wiedersehen erzählt „Lignano 2026“ von jungen Partytouristen, zufälligen Mitfeierern und österreichischen Ritualen an der Adria. Denn während andere Freitagvormittag arbeiten, wird in Lignano längst gefeiert — und manche nehmen statt Sonnencreme lieber gleich die Skischuhe mit.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 3, Season 5, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV & © Season 4: ProsiebenSat.1 PULS4