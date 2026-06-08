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Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas

Trichtern, Tanken, Tutto Gas

ATVStaffel 7Folge 1vom 08.06.2026
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Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas

Folge 1: Trichtern, Tanken, Tutto Gas

72 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Zwischen Strand, Spritzpistolen voller Hochprozentigem und spontanen Instagram-Wiedersehen erzählt „Lignano 2026“ von jungen Partytouristen, zufälligen Mitfeierern und österreichischen Ritualen an der Adria. Denn während andere Freitagvormittag arbeiten, wird in Lignano längst gefeiert — und manche nehmen statt Sonnencreme lieber gleich die Skischuhe mit.

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