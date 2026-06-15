3 Tage wach - freiwilligJetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 2: 3 Tage wach - freiwillig
71 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
In Lignano wird über Pfingsten die Nacht zum Tag gemacht - das komplette Wochenende hindurch. Denn Ligi muss man erlebt haben.
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Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 3, Season 5, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV & © Season 4: ProsiebenSat.1 PULS4