Austria's Next Topmodel
Folge 3: Es lebe der Sport
81 Min.Folge vom 22.01.2009Ab 6
Die erste gemeinsame Reise führt die Topmodel-Kandidatinnen nach Bregenz. Dort sollen sie im Festspielhaus unter den wachsamen Augen von Maybelline-Jade Make-up Artist Boris Entrup auch beim Sport zeigen, was sie können. Nach dem Aufwärmtraining mit den beiden Stuntmännern Christian und Mike bekommen die Mädchen hilfreiche Schminktipps von Boris Entrup. Die nächste Aufgabe: die Tipps selbstständig umsetzen und frisch gestylt in Smokings eine Verfolgungsszene nachspielen ...
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4