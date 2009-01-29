Austria's Next Topmodel
Folge 4: Out of the Dark
83 Min.Folge vom 29.01.2009Ab 6
Diesmal erwartet die Kandidatinnen ein ganz besonderes Fotoshooting. Die Style-Expertin Sabine Landl begrüßt die verschlafenen Mädchen zum Bodypainting. Schnell werden ihnen Tiere zugewiesen. Aus wem wird Leopard, Pfau oder Stinktier?
Austria's Next Topmodel
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
