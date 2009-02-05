Austria's Next Topmodel
Folge 7: Das große Finale
94 Min.Folge vom 05.02.2009Ab 6
Wie richtige Stars werden die vier Finalistinnen Larissa, Victoria, Tamara und Constanzia mit einem Helikopter nach Graz geflogen, wo sie am Flughafen bereits von Lena erwartet werden. Davor gab es aber noch einige Hürden zu überwinden: Indianische Stimmung und Spiritualität pur stand für die Topmodel-Kandidatinnen beim finalen Kampagnen-Shooting von Swarovski Crystallized auf dem Programm. Vorab setzte Maybelline-Jade Make-up Artist Boris Entrup die Mädchen gekonnt in Szene ...
Austria's Next Topmodel
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4