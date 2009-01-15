Küss die Hand, schöne FrauJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 2: Küss die Hand, schöne Frau
88 Min.Folge vom 15.01.2009Ab 6
Jede Frau lässt sich gerne beim Frisör verwöhnen. Doch was die zehn Topmodel-Anwärterinnen diese Woche beim großen Umstyling erwartet, wird nicht jede von ihnen begeistern. Zudem: Der Konkurrenzkampf beginnt. Neu gestylt eilen die Mädchen weiter zum großen Haute Couture Casting der Modemarke Jones. Mit Aussicht auf ihren ersten großen Real-Job werden sie auf Herz und Nieren geprüft.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4