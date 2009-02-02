Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

PULS 4 Staffel 1 Folge 6 vom 02.02.2009
Folge vom 02.02.2009

In Mailand bekommen es die Topmodel-Kandidatinnen mit ganz neuen Herausforderungen zu tun. Wie finden sich die Mädchen alleine in der fremden Metropole zurecht? Die renommierte Modelagentur Beatrice Models gibt ihnen noch ein paar letzte Tipps für ihre Castings: Pünktlichkeit ist die oberste Priorität und die teuren Taxis sollten sie lieber nicht benutzen. Auf los geht's los!

