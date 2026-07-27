Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 11: Grabenkämpfe
23 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Aang, Katara und Sokka sind noch immer in Richtung Nordpol unterwegs. Ihr Weg führt sie zur größten Schlucht der Welt, die nur in Begleitung eines Beherrschers der Erde durchquert werden kann.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany