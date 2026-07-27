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Grabenkämpfe

NickelodeonStaffel 1Folge 11vom 27.07.2026
Grabenkämpfe

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Folge 11: Grabenkämpfe

23 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6

Aang, Katara und Sokka sind noch immer in Richtung Nordpol unterwegs. Ihr Weg führt sie zur größten Schlucht der Welt, die nur in Begleitung eines Beherrschers der Erde durchquert werden kann.

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