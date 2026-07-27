Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 17: Luftakrobaten
22 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Gerüchten zufolge soll es außer Aang noch andere Luftbändiger geben. Aang und seine Freunde machen sich auf den Weg zum nördlichen Lufttempel, um diese Luftbändiger zu finden. Dann machen sie jedoch eine Entdeckung, die alles verändert.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany