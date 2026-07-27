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Luftakrobaten

NickelodeonStaffel 1Folge 17vom 27.07.2026
Luftakrobaten

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Folge 17: Luftakrobaten

22 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6

Gerüchten zufolge soll es außer Aang noch andere Luftbändiger geben. Aang und seine Freunde machen sich auf den Weg zum nördlichen Lufttempel, um diese Luftbändiger zu finden. Dann machen sie jedoch eine Entdeckung, die alles verändert.

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