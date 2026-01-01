Avatar - Der Herr der Elemente
2 StaffelnAb 6
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Avatar - Der Herr der Elemente
Der 12-jährige Aang ist der Herr über die vier Elemente. Doch er war 100 Jahre lang eingefroren und in dieser Zeit sind die Bedrohungen gewachsen. Er muss sich die Elemente schnellstmöglich wieder eigen machen, um die Welt zu retten.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany
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