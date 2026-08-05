Die Belagerung des Nordens - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
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Folge 19: Die Belagerung des Nordens - Teil 1
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Der nördliche Wasserstamm rüstet sich für die Attacke von Admiral Zhaos Feuermarine. Beim Versuch, die Stadt zu verteidigen, gelangt Aang ans Ende seiner Kräfte. Er fragt sich, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gibt, seine Avatarkräfte zu nutzen. Als Prinzessin Yue ihm mehr über die Ursprünge des Wasserstamms erzählt, erkennt Aang seine Chance: Wenn es ihm gelingt, die Geister des Monds und des Ozeans auf seine Seite zu bringen, könnte er die Flotte der Feuernation zurückschlagen...
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany