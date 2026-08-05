Die Belagerung des Nordens - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
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Folge 20: Die Belagerung des Nordens - Teil 2
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Während die Feuermarine angreift, sucht Aang Hilfe in der Geisterwelt. Dabei gerät er an den Gestaltenwandler Koh, der ihm zwar helfen kann, dafür aber eine gefährliche Bedingung stellt. Aang muss eine schwere Entscheidung treffen.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany