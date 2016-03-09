Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 09.03.2016: Folge 2
22 Min.Folge vom 09.03.2016Ab 6
Das erfolgreichste Team der NHL: Die „Montreal Canadians“ haben mit 24 Stanley-Cup-Siegen Eishockey-Geschichte geschrieben. Seine erfolgreichste Zeit hatte das Team zwischen 1952 und 1979. Im Laufe der Jahre standen viele spätere Hall-of-Fame-Größen für den Club auf dem Eis - wie zum Beispiel Jean Béliveau, Henri Richard und Yvan Cornoyer. Die Originalunterschriften dieser Ausnahmesportler könnten „Koffer-Jäger“ Mark in dieser Folge eine Menge Geld einbringen, denn echte Fans zahlen für signierte Sammlerstücke horrende Preise.
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
