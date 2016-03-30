Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 30.03.2016: Folge 5
22 Min.Folge vom 30.03.2016Ab 6
Bruce ist Kult! „Koffer-Jäger“ Mark hat auf der Auktion in Providence einen drei Meter großen Hai an Land gezogen. Mit der Disney-Pixar-Figur wurde der Kinofilm „Findet Nemo“ beworben. Der erfahrene Schnäppchenjäger hat 1250 Dollar für das seltene Fundstück bezahlt, und da Mark mit seinem Truck angereist ist, stellt der Abtransport kein großes Problem dar. Bleibt nur noch die Frage: Wie viel Profit bringt ihm das Sammler-Objekt ein? Um den Wert des Großen Weißen zu taxieren, trifft sich Mark mit „Toyhunter“ Jordan Hembrough.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.