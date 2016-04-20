Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 20.04.2016: Folge 8
22 Min.Folge vom 20.04.2016Ab 6
In dieser Folge verschlägt es die „Koffer-Jäger“ in den US-Bundesstaat New Hampshire. Im Auktionszentrum von Concord kommen regelmäßig Sammlerstücke, Antiquitäten und Spielzeug unter den Hammer. Schnäppchenjäger Billy Leroy wird beim Bieterwettstreit von seiner Tochter Celina unterstützt - nach der Devise: Vier Augen sehen mehr als zwei. Dieser Schachzug zahlt sich aus. Das Duo ergattert in Neuengland ein NASA-Buch und ein wertvolles Amputationsmesser aus dem amerikanischen Bürgerkrieg.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.