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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 8

TLCFolge vom 20.04.2016
Folge 8

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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 20.04.2016: Folge 8

22 Min.Folge vom 20.04.2016Ab 6

In dieser Folge verschlägt es die „Koffer-Jäger“ in den US-Bundesstaat New Hampshire. Im Auktionszentrum von Concord kommen regelmäßig Sammlerstücke, Antiquitäten und Spielzeug unter den Hammer. Schnäppchenjäger Billy Leroy wird beim Bieterwettstreit von seiner Tochter Celina unterstützt - nach der Devise: Vier Augen sehen mehr als zwei. Dieser Schachzug zahlt sich aus. Das Duo ergattert in Neuengland ein NASA-Buch und ein wertvolles Amputationsmesser aus dem amerikanischen Bürgerkrieg.

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