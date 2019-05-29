Folge 10: Georgia meets Vermont
21 Min.Folge vom 29.05.2019
Ray und Gesine Prado erwarten die Lancasters, ihre Freunde aus dem Süden, zu Besuch. - Ein perfekter Anlass, um einen Hauch von Südstaaten durch ihre Vermonter Küche wehen zu lassen! Es gibt grüne Tomaten, allerdings nicht frittiert, sondern gebacken, und einen klassischen Coleslaw mit besonderer Note: Zum Weißkohl mischt Gesine nämlich auch eingelegte Jalapeños und Apfelessig. Außerdem bereitet die begnadete Bäckerin zwei Pies aus dem gleichen Teig zu: einen herzhaften Low Country Boil Pie mit Shrimps, Würstchen, Mais und Kartoffeln, und als Geburtstagsgeschenk für Tate, die Tochter der Lancasters, einen üppigen Schoko-Pie mit dreifach Schokolade.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0