Folge 4: Aus alt mach neu
21 Min.Folge vom 24.05.2019
Auch bei Gesine Prado und ihrem Mann bleibt einiges an Essen übrig, weil sie die ganze Woche frisch kochen. Doch der Kühlschrank quillt irgendwann über vor lauter Resten, die die Kochbuch-Autorin nicht wegwerfen will. Deshalb lautet ihre Devise: aus alt mach neu! Heute backt sie einen Brot-Auflauf aus alter Brioche und Weißbrot - eines ihrer Lieblingsdesserts. Mit Ahornsirup schmeckt er nicht nur süß, sondern auch nussig, und bekommt zum Abschluss eine Baiserhaube. Aus übrigen Erdbeeren, Honigmelone und Cantaloupe, die noch im Kühlschrank liegen, zaubert sie dann ein Fruchteis und kreiert aus Fleischbällchen von gestern einen innovativen Pizzabelag.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0