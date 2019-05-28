Folge 8: Ein Teig für Drei
21 Min.Folge vom 28.05.2019
Als Gesine ihren Mann Ray kennenlernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Deshalb wird jeder Hochzeitstag gefeiert, als wäre es der erste. Da die zwei bei schönem Wetter am liebsten unter freiem Himmel essen, gibt es heute ein Picknick mit verschiedenen Leckereien: Schinken-Käse-Röllchen, gebackener Lachs mit Hasselback-Kartoffeln und Mousse-au-Chocolat mit Plunder-Locken. Um Zeit zu sparen, bereitet Gesine einen Teig für drei unterschiedliche Gerichte zu: Der so genannte Zieh-Teig geht kinderleicht und eignet sich für Süßes wie Herzhaftes. Auch die Schoko-Mousse ist schnell gemacht, so dass dem Paar noch genug Zeit für Hochzeitstag-Romantik bleibt.
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0