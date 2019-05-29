Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland
Folge vom 29.05.2019: Gesines Camping Menü
21 Min.Folge vom 29.05.2019
Heute kocht Gesine am offenen Feuer für ihre Freundin Agnes, die früher in der Konditorei der Prados angestellt war und inzwischen als Park Ranger arbeitet. Zur Feier ihrer guten Freundschaft wird jedes Jahr ein Lagerfeuer-Essen veranstaltet, das die Spitzenbäckerin in einem der Wildparks zubereitet. Zuerst gibt es einen Maccaroni-Käse-Auflauf, so wie Agnes ihn am liebsten mag. Dann bereitet Gesine einen köstlichen Wedge Salat mit knusprigem Speck und Edelpilzkäse-Dressing zu, bevor es an den mit Quark gefüllten Zitronen-Hefezopf und Gesines berühmte Schoko-Brownies geht, die auch direkt über dem Lagerfeuer gebacken werden.
