Folge 3: In Pommes verwandeln & Fußbälle auf den nackten Hintern schießen lassen
46 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 16
Wie weit würdest DU für Geld gehen? Vor Freunden und Familie? In aller Öffentlichkeit? Würdest du dich zur lebenden Pommes verwandeln und dir Fußbälle auf den nackten Hintern schießen lassen, wie die Kandidaten bei "Balls - für Geld mach ich alles"?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben