Balls - für Geld mache ich alles

Sexualkunde-Unterricht mit Striptease & Ehering als Zungenpiercing

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 29.06.2022
45 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 16

Wie weit gehen die Kandidat:innen für Geld? Vor Freunden und Familie? In aller Öffentlichkeit? In dieser Folge müssen sie sich einen Ehering in die Zunge piercen, als Sexy Santa durch den Kamin springen, Sexualkunde-Unterricht mit Striptease geben, auf der Tanzfläche mit Kakerlaken im Ohr abgehen und sich den eigenen Nasenschnodder auf die Backe schmieren.

ProSieben
