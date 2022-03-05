Ekel-Smoothie mit Fußnägeln & Kaffee-NasenduscheJetzt kostenlos streamen
Balls - für Geld mache ich alles
Folge 5: Ekel-Smoothie mit Fußnägeln & Kaffee-Nasendusche
46 Min.Folge vom 05.03.2022Ab 16
Wie weit gehen die Kandidat:innen für Geld? Vor Freunden und Familie? In aller Öffentlichkeit? In dieser Folge müssen sie unter anderem Ekel-Smoothies mit Fußnägeln trinken, eine Nasendusche mit Kaffee machen oder sich als stinkender Fisch verkleiden.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben