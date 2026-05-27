Die erste Vorstellungsfolge: 7 Chancen für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Die erste Vorstellungsfolge: 7 Chancen für die Liebe
96 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Sieben Bäuerinnen und Bauern stellen sich in der ersten Vorstellungsfolge der 23. Staffel vor. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Christina und Manuel aus der vergangenen Staffel.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen