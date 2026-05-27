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Bauer sucht Frau

Die erste Vorstellungsfolge: 7 Chancen für die Liebe

ATVStaffel 23Folge 1vom 27.05.2026
Die erste Vorstellungsfolge: 7 Chancen für die Liebe

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Folge 1: Die erste Vorstellungsfolge: 7 Chancen für die Liebe

96 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6

Sieben Bäuerinnen und Bauern stellen sich in der ersten Vorstellungsfolge der 23. Staffel vor. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Christina und Manuel aus der vergangenen Staffel.

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