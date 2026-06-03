Die zweite Vorstellungsfolge: Diese Bauern suchen die LiebeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Die zweite Vorstellungsfolge: Diese Bauern suchen die Liebe
95 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
In der zweiten Vorstellungsfolge der 23. Staffel stellen sich sieben weitere Bäuerinnen und Bauern vor, um die große Liebe zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen