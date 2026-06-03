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Bauer sucht Frau

Die zweite Vorstellungsfolge: Diese Bauern suchen die Liebe

ATVStaffel 23Folge 2vom 03.06.2026
Die zweite Vorstellungsfolge: Diese Bauern suchen die Liebe

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Folge 2: Die zweite Vorstellungsfolge: Diese Bauern suchen die Liebe

95 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

In der zweiten Vorstellungsfolge der 23. Staffel stellen sich sieben weitere Bäuerinnen und Bauern vor, um die große Liebe zu finden.

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