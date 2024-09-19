Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty & The Nerd

ProSieben Staffel 5 Folge 6 vom 19.09.2024
Folge vom 19.09.2024 Ab 12

Das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 steh an. Vier Paare kämpfen um den Sieg. Welches Paar bezwingt die Kontrahenten in den letzten Challenges der 5. Staffel und gewinnt 50.000 Euro Preisgeld?

