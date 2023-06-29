Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty & The Nerd

ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 29.06.2023
101 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12

ProSieben lädt in "Beauty & The Nerd" zum ganz besonderen Pärchen-Urlaub: Acht Beautys und acht Nerds suchen in einer Traumvilla auf Zypern ihr perfektes Match. Wie profitieren die zurückhaltenden Einzelgänger:innen und die selbstbewussten Schönheiten voneinander? Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Und welches Paar beweist echten Teamgeist, bezwingt die Kontrahent:innen in lustigen Challenges und bewahrt sich so die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

