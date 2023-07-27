Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?Jetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 5: Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?
Folge vom 27.07.2023
Das große Nerd-Umstyling geht in die zweite Runde - Florian und Samuel bekommen einen neuen Look. Außerdem geht es für alle um den Einzug ins Halbfinale. Wer muss die Villa verlassen und hat keine Chance mehr auf den Gewinn von 50.000 Euro bei "Beauty & The Nerd"?
Weitere Folgen in Staffel 4
