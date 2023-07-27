Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty & The Nerd

Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?

ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 27.07.2023
Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?

Folge 5: Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?

104 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12

Das große Nerd-Umstyling geht in die zweite Runde - Florian und Samuel bekommen einen neuen Look. Außerdem geht es für alle um den Einzug ins Halbfinale. Wer muss die Villa verlassen und hat keine Chance mehr auf den Gewinn von 50.000 Euro bei "Beauty & The Nerd"?

