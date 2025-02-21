Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei uns daham: In Bad Kleinkirchheim

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 21.02.2025
Folge 1: Bei uns daham: In Bad Kleinkirchheim

45 Min.Folge vom 21.02.2025

Das neue Reportageformat "Bei uns daham" zeigt engagierte Menschen in Bad Kleinkirchheim, die trotz Herausforderungen ihre Traditionen bewahren. Pistenretter Josef Egger, Liftwart Veit Hüttich und Schmied Johann Pertl tragen mit Leidenschaft zur Gemeinschaft bei. Regisseurin Christine Grabner porträtiert ihre Geschichten und ihren Einsatz für die Zukunft des Ortes. Bildquelle: ORF/Mabon Film Regie: Christine Grabner

ORF III
