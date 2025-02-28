Bei uns daham: Im Passailer TalJetzt kostenlos streamen
Bei uns daham
Folge 2: Bei uns daham: Im Passailer Tal
Passail ist ein altes Handelszentrum und der Ortsteil Arzberg ein alter Bergwerksort. Hier hält der ortsansässige Knappenverein die Tradition aufrecht. Wegen seiner geografischen Lage konnte sich Passail nicht als klassischer Tourismus-Ort neu erfinden. Abwanderung ist daher hier ein Thema, das Leben in der Gemeinschaft hat seine Herausforderungen. Gabriele Reiterer gilt als „Ur-Passailerin“ – die Betreiberin von Touristen-Apartments hier im steirischen Passail weiß, wie man so einen Ort zusammenhält. Als große Netzwerkerin ist sie stets für alle da, pflegt den Dorftratsch und bringt bei Gruppenwanderungen die Leute zusammen. Füreinander da sein, aufeinander aufpassen – damit ist ihre Generation einst noch groß geworden. In Zeiten, in denen hier so leicht keiner vereinsamen konnte, sind ihr noch präsent. Auch der 66-jährige Triathlet Ali Möstl hat sich vorgenommen, die Jungen im Ort für den Sport zu begeistern. Bildquelle: ORF/Mabon Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick