Folge 3: Bei uns daham: In Reichenau an der Rax
43 Min.Folge vom 07.03.2025
Reichenau an der Rax – ein Ort voller Geschichte, eingebettet in die imposante Kulisse der österreichischen Alpen. Einst ein Rückzugsort für die kulturelle Elite, befindet sich Reichenau heute im Wandel. Zunehmend prägen Tagestouristen und Zweitwohnsitze das Bild des Dorfes, doch die Seele des Ortes bleibt unberührt. Die Menschen, die hier leben, halten zusammen, pflegen ihre Traditionen und gehen neue Wege, um ihre Gemeinschaft zu stärken. Bildquelle: ORF/Mabon Film
Altersfreigabe:
0