Bei uns daham: Am Floridsdorfer Schlingermarkt

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 14.03.2025
44 Min.Folge vom 14.03.2025

Der Bauernmarkt am Schlingermarkt in Wien Floridsdorf ist ein beliebter Hotspot, der jeden Freitag und Samstagvormittag zahlreiche Besucher anzieht. Viele Kunden kommen bereits seit Jahren hierher, manche sogar schon seit ihrer Kindheit. Damit der Markt seine unverkennbare Atmosphäre beibehält, braucht es Leute wie Johanna Wechselberger. Sie arbeitet hier als Rösterin und versucht den Menschen zu vermitteln, dass der Schlingermarkt etwas Einzigartiges hat, wofür es sich auch weiterhin zu kommen lohnt. Denn die nächste Generation an Kundinnen und Kunden droht sich zwischen Supermärkten und Online-Einkauf zu verlaufen. Dem Besucherschwund hält das Café im Conrad Lötsch Hof gegenüber dem Schlingermarkt den Charme der achtziger Jahre entgegen – im Jahr 1986 wurde es zum letzten Mal renoviert. Viel Arbeit hat die MA48, die Wiener Müllabfuhr, die den Markt nach jeder Benützung reinigt. Bildquelle: ORF/Mabon Film

