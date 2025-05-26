Bergwelten
Folge vom 26.05.2025: Von Gröden zum Gardasee
48 Min.Folge vom 26.05.2025
Gerade einmal 100 Kilometer Luftlinie sind es vom alpinen Grödnertal im Herzen der Dolomiten zum Gardasee mit seinem milden, mediterranen Flair. Der ladinische Bergführer Ivo Rabanser führt in 'seine' Kletterparadiese - von Gröden, über die Brenta bis nach Arco - und begibt sich mit Kletterpartnern und Freunden auf eine historische Spurensuche durch eine Region, die einst Teil der Habsburger Monarchie war.
Altersfreigabe:
0
