Bergwelten
Folge vom 24.01.2022: Durch den Berg
47 Min.Folge vom 24.01.2022
Eine Skitour durch die spektakulären Karstbögen am Grand Ferrand bei Grenoble bringt drei Tiroler auf eine Idee - eine Tour nicht außen am Berg, sondern durch den Berg. Bald haben die Extremskifahrer ihr Ziel gefunden: In Slowenien führen die Höhlen der "Poloska Jama" 500 Meter durch den Berg "Krn" auf den Gipfel. Für Höhlenforscher ist die Begehung der Höhle ein Grenzgang – erst recht für die jungen Abenteurer aus Österreich, die keine Erfahrung mit weit verzweigten Höhlensystemen haben.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen