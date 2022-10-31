Die Gebirgsjagd - Die letzte Freiheit (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 31.10.2022: Die Gebirgsjagd - Die letzte Freiheit (1/2)
48 Min.Folge vom 31.10.2022
Viele Jäger träumen davon, einmal in den Bergen auf die Jagd zu gehen, denn kaum irgendwo sonst ist das Leben, die Natur so ursprünglich und so wild wie im Gebirge. Wetterumschwünge, Fels- und Steinschlag - die Gefahren im Gelände rechtzeitig vorhersehen kann nur, wer sich regelmäßig am Berg aufhält. Wir begleiten eine Jägerin und fünf Jäger bei der Erfüllung ihrer strapaziösen Aufgaben, aber auch bei den schönsten und spannendsten Momenten der Jagd in ihren Bergrevieren im Salzburger Land.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen