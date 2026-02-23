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Bergwelten

Das Wipptal - Ein Winter am Brenner

ServusTVFolge vom 23.02.2026
Das Wipptal - Ein Winter am Brenner

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Bergwelten

Folge vom 23.02.2026: Das Wipptal - Ein Winter am Brenner

48 Min.Folge vom 23.02.2026

Das Wipptal nördlich und südlich des Brenners wird wie kaum ein anderes Tal in den Alpen verkannt. Im Haupttal dominiert die Brenner-Autobahn. Wer ahnt hier schon, dass in den angrenzenden Seitentälern, entlang der Grenze zwischen Österreich und Südtirol, die große Stille der Berge zu finden ist. Der Alpenhauptkamm dominiert abseits der Transitstrecke die Landschafts-Szenerie mit einer wilden und ursprünglichen Bergwelt, die ihresgleichen sucht.

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