Die Nordkette - von der Stadt ins GebirgeJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 08.01.2024: Die Nordkette - von der Stadt ins Gebirge
48 Min.Folge vom 08.01.2024
Die Bühne der Träume liegt für Innsbrucker Wintersportler direkt vor ihrer Haustür: Die Nordkette. Mitten aus der Stadt gelangt man mit der Nordkettenbahn innerhalb von nur 20 Minuten in hochalpines Gelände und ermöglicht so einen „alpinurbanen Lifestyle“, welcher weltweit einzigartig ist.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen