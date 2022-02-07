Geheimnisvolles Bhutan - Mit Gerlinde Kaltenbrunner und Heli PutzJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.02.2022: Geheimnisvolles Bhutan - Mit Gerlinde Kaltenbrunner und Heli Putz
47 Min.
Es ist das einzige Land dieser Erde, in dem das Glück seiner Bewohner in der Verfassung verankert ist! BHUTAN: durch dieses kleine Königreich, eingebettet zwischen China und Indien, trekken die beiden Top-Alpinisten Heli Putz und Gerlinde Kaltenbrunner diesmal für BERGWELTEN und tauchen tief in dieses noch immer geheimnisvolle Land am Rande des Himalaya ein. Eine Reise von den Stromschnellen des Si Chhu, vorbei am Taktsang-Kloster, bis zum 7.326 Meter hohen Jomolhari.
