Bergwelten

Geheimnisvolles Bhutan - Mit Gerlinde Kaltenbrunner und Heli Putz

ServusTVFolge vom 07.02.2022
Geheimnisvolles Bhutan - Mit Gerlinde Kaltenbrunner und Heli Putz

Geheimnisvolles Bhutan - Mit Gerlinde Kaltenbrunner und Heli Putz

Bergwelten

Folge vom 07.02.2022: Geheimnisvolles Bhutan - Mit Gerlinde Kaltenbrunner und Heli Putz

47 Min.Folge vom 07.02.2022

Es ist das einzige Land dieser Erde, in dem das Glück seiner Bewohner in der Verfassung verankert ist! BHUTAN: durch dieses kleine Königreich, eingebettet zwischen China und Indien, trekken die beiden Top-Alpinisten Heli Putz und Gerlinde Kaltenbrunner diesmal für BERGWELTEN und tauchen tief in dieses noch immer geheimnisvolle Land am Rande des Himalaya ein. Eine Reise von den Stromschnellen des Si Chhu, vorbei am Taktsang-Kloster, bis zum 7.326 Meter hohen Jomolhari.

