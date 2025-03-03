Bergwelten
Folge vom 03.03.2025: Ein Winter im Lechtal
48 Min.Folge vom 03.03.2025
Rund um die 3.036 Meter hohe Parseierspitze erstrecken sich die Lechtaler Alpen nahe der Grenze Tirols zu Vorarlberg und Bayern. Namengebend ist der Fluss Lech, einer der letzten unberührten Wildflüsse Österreichs. Für Alpinisten sind die Kletterwände und Abfahrten in den vom Massentourismus kaum berührten Bergen lohnende Bergsportziele. Für Lukas Wörle, den Top-Alpinisten, der 2023 am Broad Peak einem Hochträger das Leben rettete, sind die Lechtaler Alpen eine bergsteigerische Kinderstube.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen