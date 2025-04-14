Höhen und Tiefen - KlettersteigeJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 14.04.2025: Höhen und Tiefen - Klettersteige
48 Min.Folge vom 14.04.2025
Klettersteige sind ein fixer Bestandteil des Bergsports geworden und haben einer ganz neuen Gruppe von Menschen das "Abenteuer Berg" eröffnet. Doch während die Vie Ferrate selbst Ungeübten den Einstieg in den Alpinismus ermöglichen, verleitet die trügerische Sicherheit des Stahlseils oft auch dazu, die Gefahren zu unterschätzen. Dies führt immer wieder zu tragischen Unfällen, die vermeidbar wären.
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