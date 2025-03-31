Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hoch über dem Brixental - Arena der Vielfalt

Hoch über dem Brixental - Arena der Vielfalt

Folge vom 31.03.2025: Hoch über dem Brixental - Arena der Vielfalt

Folge vom 31.03.2025

Die Bergwelten-Dokumentation übers Brixental taucht ein in die Welt der Kitzbüheler Alpen. Mountainbiken, Paragliden sowie Trailrunning auf die Spießnägel oder das Kröndlhorn bieten einmalige Berg-Erlebnisse und großartige Ausblicke auf die wichtigsten Orte im Brixental: Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf. Im Winter sind die Gipfel der Kitzbüheler Alpen mit ihren mäßig steilen Abfahrten beliebte Ziele für Skitourengeher oder Schneeschuhgeher, tolles Kaiser-Panorama inklusive.

