Hoch über dem Brixental - Arena der VielfaltJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 31.03.2025: Hoch über dem Brixental - Arena der Vielfalt
48 Min.Folge vom 31.03.2025
Die Bergwelten-Dokumentation übers Brixental taucht ein in die Welt der Kitzbüheler Alpen. Mountainbiken, Paragliden sowie Trailrunning auf die Spießnägel oder das Kröndlhorn bieten einmalige Berg-Erlebnisse und großartige Ausblicke auf die wichtigsten Orte im Brixental: Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf. Im Winter sind die Gipfel der Kitzbüheler Alpen mit ihren mäßig steilen Abfahrten beliebte Ziele für Skitourengeher oder Schneeschuhgeher, tolles Kaiser-Panorama inklusive.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen