Mit seinen 3.798 Metern überragt der Großglockner alle anderen Gipfel Österreichs. Johann Stüdl erkannte schon vor über 100 Jahren das Potenzial des Berges und förderte als Pionier des Alpinismus den Bau von Schutzhütten und Wegen. Die Kalser Bergführer setzen Stüdls Vision fort und begleiten Gäste auf unvergesslichen Touren rund um den Glockner. Doch der Großglockner birgt auch Gefahren: Am 18.01. ereignete sich ein tragisches Unglück, bei dem eine junge Salzburgerin ums Leben kam.
