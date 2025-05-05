Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bergwelten

Im Bann des Großglockner

ServusTVFolge vom 05.05.2025
Im Bann des Großglockner

Im Bann des GroßglocknerJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 05.05.2025: Im Bann des Großglockner

47 Min.Folge vom 05.05.2025

Mit seinen 3.798 Metern überragt der Großglockner alle anderen Gipfel Österreichs. Johann Stüdl erkannte schon vor über 100 Jahren das Potenzial des Berges und förderte als Pionier des Alpinismus den Bau von Schutzhütten und Wegen. Die Kalser Bergführer setzen Stüdls Vision fort und begleiten Gäste auf unvergesslichen Touren rund um den Glockner. Doch der Großglockner birgt auch Gefahren: Am 18.01. ereignete sich ein tragisches Unglück, bei dem eine junge Salzburgerin ums Leben kam.

Alle verfügbaren Folgen