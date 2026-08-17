Österreichs schönste Berge: 5 Highlights, die jeder Berg-Fan kennen sollteJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 17.08.2026: Österreichs schönste Berge: 5 Highlights, die jeder Berg-Fan kennen sollte
12 Min.Folge vom 17.08.2026
Österreichs Bergwelt bietet weit mehr als nur beeindruckende Kulissen - sie ist ein Ort voller Magie, rauer Schönheit und unvergesslicher Momente. Doch in den Felsen und Tälern spiegelt sich auch die bewegte Geschichte des Landes wider. In diesem Video nehmen wir dich mit auf eine bildgewaltige Reise zu fünf der spektakulärsten Aussichtspunkte Österreichs, die nicht nur durch ihre einzigartige Form und markante Präsenz bestechen, sondern auch Schauplatz historischer Ereignisse und Legenden sind.
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