Episode 13

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 13vom 10.03.2025
27 Min.Folge vom 10.03.2025

Wer kennt das nicht: eben noch mit der Münze gespielt und im nächsten Moment muss man hilflos mit ansehen, wie sie in der Kanalisation verschwindet. In diesem Fall rollt das Hartgeld in einen Schacht der städtischen Untergrundbahn und konfrontiert Bernard mit einer ganz neuen Welt.

