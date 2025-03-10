Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 9vom 10.03.2025
Folge 9: Episode 9

26 Min.Folge vom 10.03.2025

Diesmal ist Bernard der Lehrer und versucht Lloyd als Pfadfinder auszubilden. Selbstsicher demonstriert Bernard seinem Schüler sein Können. Dumm nur, dass Bernard sich ungelenker anstellt als jeder Anfänger.

StoryZoo & Friends
