Bernard
Folge 6: Episode 6
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Seit Bernards aufregender Begegnung mit den Wesen vom anderen Stern ist einige Zeit vergangen. Unerwartet taucht erneut ein Raumschiff in seiner Reichweite auf. Doch statt sich aufzuregen läuft unser Held diesmal eher Gefahr einzuschlafen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2006 BRB / Screen 21 / RG / M6 / EBS