Bernard
Folge 10: Episode 10
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Bernard schwitzt lustlos im Fitnessstudio. Doch dann erscheint die schöne Eva. Ja, sie zwinkert ihm sogar zu! Nun ist Bernards Ehrgeiz geweckt. Mit dem Heben viel zu schwerer Gewichte will er Eva beeindrucken. Als Bernard sich fast einen Bruch hebt, bemerkt er, dass Eva gar nicht ihn meinte, sondern Lloyd!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bernard
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2006 BRB / Screen 21 / RG / M6 / EBS