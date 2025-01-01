Zum Inhalt springenBarrierefrei
Betrogen - Detektive im Einsatz

Staffel 01 Folge 01 - Betrogen - Detektive im Einsatz

ATV
49 Min.Ab 6

Ein Familienvater aus Wien sucht Hilfe bei Berufsdetektiv Markus Schwaiger. Der zweifache Vater hat seit Wochen den Verdacht, dass ihn seine Ehefrau betrügt. Bernhard Maier nimmt einen Fall an, bei dem es darum geht, die Vaterschaft eines Babys nachzuweisen, das aus einer außerehelichen Liebschaft stammen könnte. Und Peter Pokorny hat den Auftrag bekommen, eine 38-jährige Lehrerin zu observieren, die im Verdacht steht, ihren Ehemann nach zwölf gemeinsamen Ehejahren zu betrügen.

