Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Betrogen - Detektive im Einsatz
49 Min.Ab 6
Eine dreifache Mutter wendet sich an Peter Pokorny, weil sie den Verdacht hat, ihr Ehemann sei untreu. Markus Schwaiger nimmt den Fall einer verzweifelten Ärztin aus Wien an, die vermutet, dass ihr Mann seine freie Zeit mit anderen Frauen verbringt. Bei der spontan eingeleiteten Observation geht es Schlag auf Schlag. Und ein Wiener, der sich vom Rechtssystem im Stich gelassen fühlt, kämpft seit Jahren um das Sorgerecht seiner Tochter.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
